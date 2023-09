Mercato OM : Bonne nouvelle pour Marcelino !

Les marseillais s’entraînent actuellement sans leurs internationaux pendant cette trêve. L’OM retrouvera la compétition face à Toulouse dans une semaine et le coach olympien pourra vraisemblablement compter sur l’une de ses recrues estivales blessée jusque là.

Après une début de saison douloureux notamment marqué par l’élimination en Ligue Des champions et des matchs ratés contre Brest et Nantes, l’OM aura un calendrier chargé et compliqué après la trêve internationale.

Le club marseillais recevra d’abord Toulouse au Stade Vélodrome le dimanche 17 septembre puis débutera sa campagne de Ligue Europa trois jours plus tard face à l’Ajax avant de se rendre à Paris pour affronter le PSG.

Le coach olympien Marcelino aura donc besoin d’avoir un effectif au complet pour enchaîner tous ses matchs. Il pourra vraisemblablement compter sur une de ses recrues estivales. Blessé depuis son arrivée à l’OM en fin de mercato, Michael Murillo s’est entrainé pour la première fois avec la pelouse de la Commanderie avec le reste du groupe. Recruté cet été en provenance d’Anderlecht pour renforcer l’équipe et remplacer Jonathan Clauss, au besoin, il pourrait donc faire partie du groupe olympien qui affrontera Toulouse lors de la 5ème journée de Ligue 1. L’international panaméen souffrait d’une blessure aux ischios-jambiers. C’est donc une bonne nouvelle pour Marcelino à l’approche d’un mois et demi de compétition très chargé et décisif pour le reste de la saison.

