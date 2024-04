OM : « On est dans l’urgence ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La veille du déplacement à Lille pour y affronter le LOSC en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Jean Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le coach a évoqué la situation du club et le match capital face au rival nordiste.

Jean Louis Gasset a conscience de l’urgence et du besoin de point mais il doit faire avec encore de nombreux absents. « On est dans l’urgence, nos deux latéraux droits sont sur le carreau. On essaye de faciliter la vie à Ulisses Garcia, mettre un joueur devant lui pour faciliter ses dédoublements. Il fait un gros effort mais il le fait pour le groupe. Il aime donner, il est très généreux. (…) La 4e place? On va tout faire pour gagner à Lille avec nos forces actuelles. C’est tout ce que je peux dire. On a une équipe amoindrie, on l’a vu contre Paris avec des joueurs qui ne sont pas à leurs postes. La trêve nous a fait perdre Clauss, Meïté, Mbemba vs PSG… On travaille, les joueurs ont conscience de l’importance de ces matchs ».

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? »

Pour moi, Correa ne peut pas jouer sur un côté, non. S’il joue, il jouera en pointe soit autour de la pointe. C’est un joueur d’axe

#Gasset : « On est dans l’urgence, nos deux latéraux droits sont sur le carreau. On essaye de faciliter la vie à Ulisses Garcia, mettre un joueur devant lui pour faciliter ses dédoublements. Il fait un gros effort mais il le fait pour le groupe. Il aime donner, il est très… pic.twitter.com/TaySUmYn5k — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2024

#Gasset : « La 4e place? On va tout faire pour gagner à Lille avec nos forces actuelles. C’est tout ce que je peux dire. On a une équipe amoindrie, on l’a vu contre Paris avec des joueurs qui ne sont pas à leurs postes. La trêve nous a fait perdre Clauss, Meïté, Mbemba vs PSG…… pic.twitter.com/zg4CMzUKzy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2024