OM : « On n’a pas été respecté »

En conférence de presse juste avant la rencontre face à Clermont, Igor Tudor a pesté contre l’enchaînement des matchs. Devant les journalistes, le coach croate a crié au manque de respect.

« L’enchaînement des matchs? Je pense que c’est un sujet important. Je ne comprends pas pourquoi on joue trois matchs en six jours. Il faut respecter les joueurs qui fournissent un spectacle et qui peuvent se blesser. On m’a dit que ce sont les TV qui décident. Dans ce choix on ne respecte pas forcément l’OM. Les choix devraient se faire en accord avec les clubs. Je verrais dans deux semaines si ça se reproduit. Je suis curieux de voir si ce sera la même chose. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/02/23)

L’OM c’est une équipe très puissante avec des joueurs de très haut niveau — Gastien

« Ce qu’a fait Marseille face au PSG n’est pas une surprise. C’est une équipe qui est capable de mettre une grosse intensité et d’enchaîner les gros matchs. On sait que ça va être difficile parce qu’ils doivent gagner tous les matchs. (…) L’OM c’est une équipe très puissante avec des joueurs de très haut niveau. Athlétiquement c’est monstrueux ce qu’ils font. On doit essayer de suivre le rythme. Je sais qu’on est capables de tenir. » Pascal Gastien — Source : Conférence de presse (10/02/23)