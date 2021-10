OM: Payet, le Phénix

Dimitri Payet a une nouvelle fois impressionné ce dimanche lors de la victoire de l’OM face au FC Lorient (4-1), au stade Vélodrome. Pour Bob Tahri consultant l’Equipe, le Marseillais est incroyable…

Dimitri Payet fait un remarquable début de saison sous les couleurs de l’OM.Une nouvelle fois impressionnant, il a déduit le consultant de la Chaîne l’Equipe, Bob Tahri :

Payet renaît un peu de ses cendres — Tahri

« Payet est prêt physiquement, il est en confiance, il joue à son poste de prédilection dans une équipe qui fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions. Il fait éclater son talent. Payet est flamboyant, précieux. Il fait toujours le geste juste. Il bonifie cette équipe et les joueurs qui sont autour de lui. On n’a pas l’impression qu’il a 34 ans. Il renaît un peu de ses cendres. L’année dernière, il était dans un état physique totalement différent. Là, c’est tout le contraire. Donc c’est parfait pour l’OM. » Bob Thari – Source: L’Equipe (18/10/21)

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)

🎙💬 « Didier, il faut que tu le rappelles ! Car il n’y a pas plus fort en N°10 dans ce positionnement-là » 🔵⚪ @RothenJerome milite très fort pour un retour de Dimitri Payet en équipe de France ! #RMCLive pic.twitter.com/ufoviLQbxe — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 18, 2021

J’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club — Payet

« Si je me sens capable de tenir jusqu’à la fin de mon contrat ? Je travaille pour, je sais que je devrai m’adapter comme je l’ai fait récemment, mais il faudra que tout soit aligné pour que je reste à un certain niveau. Il y a ce que je fais à l’entraînement ici et ce que je fais à l’extérieur. Quand je parle de travail à l’extérieur, je pense à du travail personnel pour peaufiner certaines choses. On m’a souvent posé la question en fin de saison dernière pour savoir si je ne regrettais pas mon choix d’avoir prolongé. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais où je suis. Je n’ai pas choisi la facilité, j’aurais pu aller chercher un dernier contrat… Je voulais m’inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club » Dimitri Payet – Source: L’Equipe (15/10/21)