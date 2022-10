OM : « On risque d’avoir un souci qui arrive dans pas longtemps »

Recrue la plus attendue du mercato estival, Alexis Sanchez réalise un début de saison plutôt bon : titularisé 11 fois cette saison par Igor Tudor, il comptabilise six buts dont deux en Ligue des Champions.

Même si l’OM semble enfin avoir trouvé une référence en terme d’avant-centre digne de ce nom, il ne faut pas oublier que le chilien n’a pas de doublure pour le suppléer en cas de blessure ou de suspension.

Bamba Dieng commence tout doucement à avoir du temps de jeu mais n’est pas inscrit pour jouer en Ligue des Champions. Luis Suarez pour sa part, ne dispose plus de la confiance du coach : il n’a joué que 102 minutes cette saison pour aucun but ni passe décisive.

En n’envisageant pas d’autre option offensive, Igor Tudor joue à un jeu dangereux… Les intervenants de l’émission Débat Foot Marseille se sont souciés de ce problème qui pourrait bien déstabiliser les marseillais dans les journées à venir.

« A un moment donné, il va falloir gérer le cas Suarez-Sanchez, parce qu’en Ligue des Champions là il reste que deux matchs ça devrait aller, mais il faut donner du temps de jeu à un joueur qui serait capable de prendre ce poste là en cas de défaillance d’Alexis Sanchez. Et je pense que pour l’instant on y a pas pensé puisque l’association Dieng-Sanchez elle n’existe pas : ils n’ont jamais évolué ensemble. Donc on peut pas savoir si ils sont compatibles ou pas, si ça pourrait soulager Sanchez… Moi je pense que oui de l’extérieur, c’est pas le cas du coach marseillais… On risque d’avoir un souci qui arrive dans pas longtemps parce que Sanchez peut avoir un coup de moins bon physiquement sur les matchs à venir. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 24/10/2022

