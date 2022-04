OM : « On sera prêt pour le sprint final ! »

L’OM s’est imposé 2-0 hier soir face à Montpellier et conforte sa deuxième place au classement. En fin de rencontre, Mattéo Guendouzi a affirmé que l’OM était prêt pour le sprint final.

L’Olympique de Marseille poursuit sa bonne série. Hier soir, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés 2-0 face à Montpellier. Une victoire qui s’est écrite dès les 20 premières minutes de la rencontre grâce à des buts de Cheikh Bamba Dieng et de Cengiz Ünder. Avec ce succès, l’OM enchaîne un 7e succès de rang toutes compétitions confondues. De plus, l’OM creuse l’écart avec certains de ses poursuivants en championnat, Strasbourg et Nice.

On est sur une très bonne dynamique – Mattéo Guendouzi

En fin de match, Mattéo Guendouzi est venu au micro de Prime Vidéo pour livrer sa réaction sur la victoire face aux Montpelliérains.

« Ce soir la victoire a été très bien maîtrisée. On a fait une excellente première mi-temps. En seconde période, on a su garder le ballon et rester solide derrière. On est sur une très bonne dynamique, on fait de très bons matchs en ce moment. On l’a vu ce soir, on sera prêt pour le sprint final. (…) On aura un match à jouer jeudi qui va être très difficile en Grèce, on le sait. On va là-bas pour se qualifier, ce sera un match très difficile. Après on ira au Parc, ce sera le Classico, un match très important parce qu’on est sur une bonne dynamique, on ne veut pas s’arrêter là. D’abord, il faut se concentrer sur jeudi, bien récupérer et on sera prêt dimanche. » Mattéo Guendouzi – Source : Prime Vidéo (10/04/2022)

🗣️ Mattéo Guendouzi – « On est sur une très bonne dynamique, on fait de très bon match.»#OMMHSC #Ligue1UberEats pic.twitter.com/nfPEg6fEBD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 10, 2022

Harit a évolué. C’est devenu un joueur déséquilibrant, en un contre un — Sampaoli

Jorge Sampaoli s’est lui aussi exprimé en toute fin de rencontre. Le technicien argentin souligne lui aussi l’importance de cette victoire face aux Montpelliérains à l’approche du sprint final.

« C’est un succès important à l’entrée de la dernière phase du championnat, avec aussi la Coupe d’Europe. Nos rivaux se battent aussi pour ces places. Ces victoires donnent de l’élan à notre projet. On doit maintenant récupérer et espérer retrouver des joueurs pour jeudi. Puis il y aura le match de dimanche, avec très peu de temps de préparation, mais on essaiera de défendre notre classement. On doit penser au match de jeudi, puis à celui de dimanche, puis encore à celui de mercredi… On doit faire des rotations, c’est obligatoire, quel que soit l’adversaire. C’est un défi pour moi de maintenir le niveau de l’équipe en combattant sur deux fronts. (…) Harit ? Ce n’est pas une surprise, on l’attendait à ce niveau. Quand il a débuté avec nous, il se mettait peut-être parfois dans des situations compliquées avec le ballon. Il a évolué. C’est devenu un joueur vital, déséquilibrant, en un contre un ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/04/2022)