OM : Ou est passé le Konrad du début de saison ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Clermont à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Konrad de la Fuente, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Clermont ce dimanche. Sous une pluie battante les olympien ont eu du mal face à un promu motivé. Pour autant, les olympiens ont globalement dominés en particulier en première mi-temps et se sont offert plusieurs grosses occasions. Pau Lopez a encore était décisif en remportant son face à face, Under est le buteur du soir. Konrad n’a pas forcément fait les bons choix encore une fois même si son envie et ses déplacements sont un plus…

La note de Konrad De la Fuente : 4/10

Son appréciation

Ou est passé le Konrad du début de saison ?

Virevoltant et étonnant lors de ces premiers matches avec l’OM, Konrad a du mal à trouver un second souffle. A 20 ans et sans expérience au haut niveau il est impossible de demander de la constance à Konrad, pour autant ce dernier va devoir être plus efficace. Même si les défenseurs adverses le surveillent d’avantage qu’à ces débuts, il a tendance à rater la dernière passe ou la frappe. Pour autant, ce dernier est toujours aussi actif et motivé. Reste à retrouver de la prévision et de la maitrise dans la zone de vérité…

