OM : Ounahi ne veut pas s’en contenter !

Ce dimanche, l’OM a arraché le nul face à Toulouse en Ligue 1. Titulaire au milieu de terrain, l’international marocain Azzedine Ounahi s’est exprimé après ce point arraché à la dernière seconde.

Azzedine Ounahi ne veut pas se satisfaire de ce point pris à l’extérieur. « On ne va pas se contenter d’un match nul contre Toulouse, rentrer à la maison et se dire qu’on a fait le boulot. On doit faire beaucoup mieux en championnat. On ne doit pas penser à cette demi-finale, il reste deux matches de Ligue 1 avant à gagner. Les grands clubs comme Marseille, il faut s’habituer à ce rythme, à performer malgré les contrariétés comme les blessures. On prend des buts à la con (sic), alors qu’on avait super bien démarré la rencontre. Il va falloir bien se vider la tête, bien récupérer et repartir de l’avant dès mercredi contre Nice. »

A lire : OM : Moumbagna? Il m’a rappelé Papin

Il va falloir bien se vider la tête, bien récupérer et repartir de l’avant dès mercredi contre Nice

Après le match au micro de Prime Vidéo, Faris Moumbagna n’a pas voulu parler de son but suite au match nul 2-2 entre le TFC et l’OM : « Il n’y a pas de place pour raconter le but, car on perd des points et on ne peut pas se permettre de le faire. C’est difficile depuis le début de la saison, mais on se doit de faire des résultats, d’être plus concentré, plus serein. On doit se rendre compte de ce qu’on n’a pas fait. Sentiment de frustration, de déception, on perd deux points, mais on doit rester concentré et faire le travail. On menait 1-0 en première période et on se devait de garder le score et d’être plus concentré. Ce sont des choses qui arrivent. On prend le point et on continue. »

A lire : OM : La colère de Veretout après le match nul

Sentiment de frustration, de déception, on perd deux points

Jean-Louis Gasset évite la défaite grâce au but à la dernière seconde de Moumbagna, un point qui n’arrange pas les affaires de l’OM au classement de Ligue 1. Le coach olympien s’est exprimé en conférence de presse d’après-match.

« Je suis soulagé car égaliser à la 95eme, ça veut dire qu’on est dans le bon état d’esprit. Mais je suis aussi frustré de ne pas avoir bien géré le match quand on menait 1-0 et qu’on avait le match en main. Il fallait arriver à la mi-temps à 1-0 et on aurait fait les changements qu’il fallait. On a essayé de gérer le temps de jeu des gens qui avaient joué 120 minutes jeudi et qui avaient tout donné. Il fallait quand même laisser sur le terrain quelques leaders, qui étaient partis pour faire une heure. C’est ce qu’ils ont fait. Je pense que le tournant du match est l’égalisation à la 46ème ».