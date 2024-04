TFC – OM (2-2) : Marseille arrache un point sur un but incroyable !

L’OM propose son 4-3-3 hybride avec Henrique en faux piston. Aboukhlal file sur son aile droite, il centre vers Dallinga mais Murillo concède le corner de la tête, c’est un 3 contre 2 pour le TFC (5′). L’OM a bien du mal sur les pertes de balles au milieu, il y a souvent un surnombre des toulousains. Après ce premier quart d’heure à l’avantage du TFC, l’OM reprendr le ballon et se montre plus agressif à la réccupération, Toulouse ne sort plus. Aubameyang frappe un coup franc loingtain de l’interieur du pied, cela surprend Restes et ça heurte le poteau, Onana est incapable de marquer sur le second ballon, la plus grosse occasion de ce début de match (31′). Suite à un dégagemetn de Pau Lopez, la défense du TFC envoit mal, Aubameuyang tente une frappe lointaine, restes dégage en corner. Sur une second ballon, et une frappe déviée de Veretout, Onana marque d’une tête lobée (0-1 / 38′). Aubam est en confiance, il tente encore une frappe forte, ce n’était pas cadré et il est hors jeu (42′). Dans les arrêts de jeu de la première période, sur un corner toulousain, Pau Lopez se rate complètement dans sa sortie et voit le ballon de Nicolaisen rentrer dans son but (45’+2 / 1-1).

Toulouse a décidé de reprendre le ballon en ce début de seconde période, l’OM affiche ses limites dans les sorties de balle. Suite à une sortie encore ratée de Lopez sur un corner, l’OM part en contre, Aubameyang est à la conclusion mais ce n’est pas cadré (55′). Veretout a un contre favorable mais ne cable pas sa frappe en face à face avec Restes… Aubameyang était hors jeu sur le début de l’action (58′). Aubameyang, Correa et Veretout sortent, Kondogbia, Ndiaye et Moumbagna entrent (59′). L’OM a bien du mal a organiser son jeu, Daou remplace Murillo, Kondogbia passe en défense. Le niveau technique général est vraiment faible. A force d’être attentiste, l’OM encaisse un but suite à un renversement, Gboho, contrôle et frappe fort pour tromper Pau Lopez (2-1 / 83′). L’OM va terminer cette saison dans le ventre mou de la Ligue 1 et n’a plus que l’Europa League pour vibrer. Finalement au bout des arrêts de jeu, Moumbagna arrache un point d’une superbe bicyvlette (2-2 / 95′). L’OM gratte un point mais reste largué en L1.

A lire aussi : OM : Le onze marseillais avec Onana et Correa !