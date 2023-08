OM – Panathinaikos : Deux absents à l’entrainement ce matin !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lors du dernier entrainement, avant le match retour de qualification pour la Ligue des Champions face au Panathinaikos, deux absents étaient à noter selon Karim Attab, journaliste suiveur de l’OM.

En ce jour de veille de match, on compte deux absents à l’entrainement de l’Olympique de Marseille d’après Karim Attab. Il s’agit de Mughe touché à la cheville lors du match contre Reims. « C’est arrivé après un tacle assez dur en fin de première mi-temps. Il ressentait une douleur à la cheville. Il n’arrivait pas à se retourner ou à courir correctement. On va suivre de près l’évolution de cette blessure, on espère qu’il pourra aller mieux rapidement. », expliquait Marcelino après le match.

Autre absent avant ce match c’est Geoffrey Kondogbia, suspendu pour le match de demain face au Panathinaikos. Ce qui peut expliquer son absence. Ruslan Malinovskyi (en instance de départ) et Pape Gueye (suspendu 4 mois) se sont entrainés avec le groupe.

#OMPAOFC Entraînement matinal sans Mughe ni Kondogbia. Pour le reste le groupe est au complet. Une séance à laquelle participent bien sûr Pape Gueye et Ruslan Malinovskyi.

Rdv demain 21h au vélodrome pour le match OM-Panathinaikos.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @paofc_ pic.twitter.com/0V1iPInKAu — Karim Attab (@karimattab1) August 14, 2023

À LIRE AUSSI : OM : Quel onze face au Panathinaïkós demain ?