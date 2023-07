OM : Pape Gueye en feu, régale à l’entrainement !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est en stage en Allemagne dans le cadre de la préparation d’avant saison. Les joueurs travaillent sous les ordres de Marcelino, Pape Gueye a été décisif dans l’opposition, buteur et passeur !

Pape Gueye revient d’un prêt satisfaisant au FC Séville. l’international sénégalais attend toujours de connaitre la décision du TAS concernant sa possible suspension. Sa situation est particulière, car il ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2024…

Plusieurs joueurs rentrent à Marseille après un prêt d’une saison ou de 6 mois. C’est le cas de Touré (AJA), Lirola, Amavi et Gueye (Liga) mais aussi Konrad (Olympiacos). Quel peut être leur avenir à l’OM ? Javier Ribalta avait été cash en conférence de presse, estimant que seuls Isaac Touré et Pape Gueye devrait rester dans le groupe. « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. »

