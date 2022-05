OM: Pape Gueye, la faillite technique…

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 face à Rennes lors du match de la 37e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye, remplacé par Lirola à la 73e minute du match…

L’Olympique de Marseille ne devait pas perdre à Rennes, pour ne pas voir Monaco lui passer devant. Évidemment, qui dit match important, même décisif, dit défaite pour les hommes de Sampaoli. Incapable de mettre du rythme en première mi-temps, sans véritable attaquant de pointe, énième choix surprenant du coach argentin, les Marseillais n’ont tout simplement pas été capables de rivaliser face à une très belle équipe bretonne, ambitieuse dans le jeu, à la hauteur du public du Roazhon Park. Les 1300 supporters olympiens présents pour encourager l’OM ont subis cette déroute collective, un match plié dès la première période. Grâce à des réalisations de Bourigeaud (12e), et de Majer (35e), les joueurs de Genesio rentrent au vestiaire avec une avance confortable. En seconde période, l’Olympique de Marseille n’est pas plus dangereux ni plus entreprenant, seule occasion, celle de Dieng entré seulement à la 65e minute à la place de Caleta-Car. Avec cette défaite, l’OM est 3e de Ligue 1, et devra espérer un faux pas de Monaco face à Lens, et dans le même temps s’imposer face à Strasbourg au stade Vélodrome. Vu la forme des Alsaciens, et les prestations honteuses des olympiens à domicile cette saison, la tâche s’annonce plus que difficile…

Titularisé au milieu de terrain, Pape Gueye est totalement passé à côté de son match. Remplacé par Lirola à la 73e minute de jeu, sa faiblesse technique s’est clairement faite ressentir face au rythme imposé par les Rennais dans le pressing…

La note de Pape Gueye : 2,5/10

Son appréciation FCM

A l’image de son équipe, Pape Gueye n’a pas été inspiré face au Stade Rennais. Incapable de récupérer des ballons, sa faiblesse technique a été criante face à un pressing intense des Bretons. Transmissions ratées, jeu long plus que moyen, il a réalisé son pire match depuis son retour de CAN triomphale. Même son repli défensif habituellement correct a été timide, se permettant de trottiner face aux vagues rennaises. Remplacé par Lirola, juste après avoir récolté un carton jaune suite à une grossière faute inutile, qui aurait pu lui valoir une sanction plus sévère…

Les notes des médias