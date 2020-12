OM : « Pape Gueye… l’énorme regret de ce match »

L’OM s’est incliné 2-1 à Rennes mercredi soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Voici l’appréciation de Pape Gueye, non noté sur ce match car sorti à la 36e minute de jeu suite à un second carton jaune.

L’OM avait parfaitement bien débuté cette rencontre face à Rennes. Une équipe agressive, au pressing et un jeu collectif retrouvé. Balerdi et Benedetto ont manqué deux grosses occasions, ce qui n’a pas été le cas de Pape Gueye auteur d’une superbe frappe en dehors de la surface. Le milieu de terrain parfaitement servi par Payet avait lancé l’OM sur de bons rails avant de se faire expulser par Clément Turpin. Auteur de plusieurs fautes, ce dernier a écopé d’une second carton jaune très discutable. Le match a basculé en seconde mi-temps, les marseillais à 10 n’ont pas été capables de sortir de leur camp et à force de dominer, Rennes a retourné le score. Pape Gueye était surement le meilleur marseillais avant son expulsion. De quoi avoir des regrets…

Pape Gueye : non noté/10