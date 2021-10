OM: Pape Gueye peut remercier cet ancien du PSG…

Révélation de la saison dernière, Pape Gueye est un joueur d’avenir qui peut prétendre à une belle carrière. Encore perfectible sur plusieurs points, il a la chance de pouvoir évoluer à plusieurs postes dans le milieu de terrain marseillais…

Formé au Havre, Pape Gueye est arrivé à l’OM la saison dernière. Tout de suite, André Villas-Boas a donné sa chance au jeune sénégalais, notamment en le titularisant face au PSG lors de la victoire (0-1) de l’Olympique de Marseille, au parc des princes.

Sous Sampaoli, le milieu de terrain aussi du temps de jeu grâce à une certaine polyvalence dans l’entrejeu olympien. Un atout de taille, qu’il a acquis avec Paul Le Guen son ancien entraineur au HAC :

Au départ je n’étais pas content — Gueye

« J’ai eu de la chance de jouer numéro 8 ma dernière saison au Havre, alors que je suis formé au poste de numéro 6. Au départ quand Paul Le Guen me faisait jouer à ce poste je n’étais pas trop content, mais le coach m’a dit que ça allait me servir donc j’ai continué à bosser, et regardé des vidéos. Grâce à ça aujourd’hui Sampaoli peut me faire jouer dans plusieurs positions, donc je peux avoir plus de temps de jeu. J’écoute le conseil des cadres et je bosse à l’entraînement. » Pape Gueye— Source: Maritima (14/10/21)

Quand Sampaoli est sur le terrain, c’est une autre personne – Pape Gueye

Présent dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC le mois dernier, Pape Gueye en a profité pour s’exprimer au sujet du technicien argentin. Il s’est notamment confié sur la personnalité et le tempérament de Jorge Sampaoli à l’entraînement, comme en match. Pape Gueye en a également profité pour évoquer sa progression et les objectifs de l’OM cette saison.

« Vous pouvez imaginer comment il est… Il veut toujours gagner en jouant bien. A l’entraînement, il est comme en match. En-dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c’est une autre personne. Il est sérieux et il veut qu’on joue comme il aime, c’est un coach très exigeant. Il nous demande de jouer sur nos qualités. Je m’adapte. J’ai eu la chance au Havre de faire ma dernière saison en numéro 8. J’ai beaucoup travaillé. J’ai des repères si je joue en 8 mais j’ai été formé comme 6. Je peux jouer seul en sentinelle ou dans un milieu à deux. Je veux continuer à apprendre, je suis jeune (22 ans). Je viens de la Ligue 2 donc j’ai encore beaucoup à apprendre. Je sens que je progresse. On est l’OM, on doit gagner tous les matchs, se qualifier en Ligue des champions. » Pape Gueye – Source : RMC – Rothen s’enflamme (09/09/2021)