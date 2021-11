OM : Pape Gueye livre ses premières impressions avec le Sénégal !

En zone mixte juste après la rencontre entre le Sénégal et le Congo, Pape Gueye s’est exprimé sur sa première avec sa sélection internationale !

L’Olympique de Marseille est en pause durant quelques jours pour la trêve internationale ! Les équipes jouent les éliminatoires pour participer à la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Pour Papa Gueye, c’était une première !

La pression aujourd’hui j’en ai tous les jours à Marseille — Gueye

En effet, le milieu de terrain a rejoint le Sénégal et Bamba Dieng qui est également sélectionné. Pour le moment, Pape Gueye n’a joué qu’une seule rencontre ! Elle a eu lieu ce dimanche soir face au Congo. Rentré pour la dernière demi-heure, l’ancien joueur du Havre a raconté comment s’est déroulé son premier match sous ces nouvelles couleurs !

« J’ai fait ce choix et je ne le regrette absolument pas. J’estimais que c’était le moment de choisir. Je joue en France mais je suis Sénégalais, mes parents sont sénégalais. Le Sénégal c’est mon pays. Je suis content et je suis fier de rejoindre cette grande équipe et cette grande nation qu’est le Sénégal. Je suis très heureux, ça s’est bien passé. Quand le coach m’a annoncé que j’allais rentrer, j’étais très content. J’étais patient, mais j’attendais ce moment là. Après l’équipe a fait le boulot avant que je rentre. C’était une rentrée tranquillement dans le bain. L’équipe m’a bien accueilli, que ce soit les joueurs, les dirigeants et le staff, ils sont comportés en grands frères, ça m’a facilité la tâche et c’est pour ça que je me sentais mieux sur le terrain. La pression? Non pas forcément, la pression aujourd’hui j’en ai tous les jours à Marseille, donc j’arrive à faire avec. J’étais juste patient » Pape Gueye – Source : Zone mixte (14/11/21)