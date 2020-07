OM : Pape Gueye, tout d’une promesse…

C’est pour le moment la seule recrue de l’OM cet été. Le jeune Pape Gueye a fait ses premiers pas sous son nouveau maillot mercredi soir. 45 minutes convaincantes…

L’OM a joué son premier match amical mercredi en fin d’après midi face au FC Pinzgau, modeste club de 3e division autrichienne. L’occasion pour André Villas-Boas de titulariser son unique recrue Pape Gueye. L’ancien milieu de terrain a joué dans un rôle de sentinelle devant la défense et a convaincu les observateurs tout comme son coach. Le technicien portugais a glissé son impression au journal l’Equipe après le match : « Pape a été intéressant, il a bien couvert la largeur du terrain, il a bien effectué les changements de jeu. Et il a marqué un but qui va évidemment lui donner de la confiance. »

A lire : AMICAL : L’OM GAGNE 5 – 1 ! REVOYEZ TOUS LES BUTS MARSEILLAIS !

Pape Gueye, profil intéressant…

Au delà de l’ouverture du score, suite à un corner de Thauvin (23e), Pape Gueye a montré toutes ses qualités. Technique sûre, vision du jeu, passe vers l’avant, densité physique… le milieu de terrain n’a pas raté ses débuts. Il ne faut bien sûr pas tomber dans l’enflammade, mais le jeune espoir n’a pas raté ses débuts. L’OM, en rodage, s’est largement imposé 5-1, la recrue olympienne est sortie à la mi-temps comme six autres de ses coéquipiers. Une première encourageante qui a ravi l’intéressé…

Je n’imaginais pas ça — Pape Gueye

« Je n’imaginais pas ça : mon premier match et mon premier but avec les professionnels parce que je n’avais jamais marqué au Havre (en 40 matches). Je suis vraiment très content d’être ici, c’est ce que j’envisageais quand j’étais plus jeune. Je ne peux qu’apprendre aux côtés de ces grands joueurs. » Pape Gueye – source : L’Equipe (19/07/2020)