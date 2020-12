OM : « Pape Gueye, très clairement, la bonne nouvelle de ce match… »

L’OM s’est une nouvelle fois lourdement incliné 3-0 face à Manchester City terminant tristement cette campagne 2020 de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Pape lors de ce match.

L’OM a rapidement été dominé par l’équipe B de Manchester City. Pour autant, les joueurs de Villas-Boas ont proposé un bloc compact et des sorties de balles cohérentes pour le trio Payet, Germain et Thauvin. Les marseillais ont même réussi à se procurer des occasions en première période et auraient pu ouvrir le score. Cependant, comme souvent, suite à une erreur City a marqué dès l’entame de la seconde mi-temps et a ensuite déroulé face à des marseillais résignés. Aligné au milieu de terrain avec Kamara, Pape Gueye a prouvé qu’il pouvait répondre présent au haut niveau. L’ancien havrais a réussi à ressortir proprement le ballon mais aussi à se projeter…

La note de Pape Gueye : 6/10

Son appréciation