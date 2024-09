OM : Papin, Robinio Vaz… la N3 démarre sur les chapeaux de roue

Si l’équipe première est allée s’imposer tranquillement sur la pelouse de Toulouse, les hommes de Jean-Pierre Papin ont également remporté leur premier match à domicile de N3.

Pour le premier match à domicile de la saison, l’OM s’est imposé largement, 4-0 face au promu corse du Sud FC. Une ouverture du score de l’ancien pensionnaire de Ligue 1, Stéphane Sparagna, puis des buts de Robinio Vaz, une des recrues arrivées en provenance de Sochaux, Sofiane Sidi Ali, et Ange Lago viennent aggraver le score. Une rencontre maîtrisée grâce à des joueurs d’expérience comme Sidi Ali, souvent dans le groupe de l’équipe première la saison passée. Avec tout de même des moments de relâchements qui n’ont pas plu au coach Jean-Pierre Papin : « Le problème, c’est qu’après, on en a fait moins. Ce n’est pas normal, mais on corrigera ça plus tard. Dans la manière, on a été sérieux. » Un deuxième match de championnat qui place les Marseillais 3èmes de N3. À noter également du temps de jeu gratté pour Nyakossi, Daou et Gaël Lafont, déjà aperçus avec le groupe professionnel. Prochain match samedi contre Beaucaire stade.

Du temps de jeu pour les jeunes !

Victoire pour notre réserve en N3 ! ✅ 👉 Match dominé par nos Olympiens, qui infligent à leurs adversaires une lourde défaite. 🎖️Mention spéciale pour S.Sidi Ali. Très bonne entrée en jeu de R.Daou 💫 Prochain match la semaine prochaine face à Beaucaire.

