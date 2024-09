Mercato OM : encore une bonne nouvelle du côté du centre de formation !

Alors que l’OM a recruté un coach qui n’hésitera pas à faire jouer les jeunes du centre formation qui auront le niveau, plusieurs vainqueurs de la dernière Coupe Gambardella ont signé leur contrat pro. Darryl Bakola pourrait signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille pendant la trêve internationale ! Selon le clan du joueur, cette décision n’est pas liée à l’aspect économique. L’espoir français et son entourage souhaitent rendre la pareille au club phocéen.

Après qu’Enzo Sternal a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2027, c’est au tour de Darryl Bakola. Malgré des désaccords le mois dernier, Le natif de Clichy, vainqueur de la coupe Gambarella en mai dernier, pourrait bien continuer l’aventure marseillaise.

Bakola : un avenir finalement à l’OM ?

Malgré des discussions animées entre l’entourage de Darryl Bakola et les dirigeants olympiens le mois dernier, l’espoir français pourrait finalement intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Pour rappel, le clan du natif de Clichy reprochait à l’Olympique de Marseille de l’avoir trimballé à tous les postes, sauf le sien : milieu de terrain. Le club des Bouches-du-Rhône soupçonnait un accord entre le joueur de 16 ans et une autre équipe. Une date butoir avait même été imposée début août : si Bakola n’avait pas signé de contrat professionnel avant cette date, il ne pourrait plus d’entraîner avec De Zerbi.

« Cela n’a jamais été une question d’argent »

🚨INFO MZ : Gros optimisme dans le dossier Darryl Bakola ! Le joueur devrait potentiellement prolonger son contrat avec l’OM au cours de la trêve internationale ! « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie-t-on dans l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses… pic.twitter.com/AbLlX0wU3b — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 1, 2024

Selon Massalia Zone sur X, Darryl Bakola pourrait bel et bien prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille , et ce pendant la trêve internationale. « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses proches voulaient « rendre au club tout ce qu’il lui a apporté. »

