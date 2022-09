OM : Pardo pensait ternir un « phénomène », mais il va falloir patienter…

Interrogé par la Provence, Bernard Pardo a donné son sentiment sur le début de saison moyen de Gerson. L’ancien olympien a adoré la fin de saison du brésilien et en attend bien plus…

Pour Bernard Pardo, Gerson n’assume pas son statut entrevu en fin de saison dernière. Il doit prouver qu’il peut devenir un leader de ce groupe.

Finalement, Gerson n’assume pas ce statut

« Il n’est plus le joueur qu’on a connu en fin de saison dernière. Ce n’est pas bon de faire une superbe année si on n’arrive pas à confirmer derrière, surtout à Marseille. Lors des quatre derniers mois de 2021-2022, on s’est dit : ‘C’est bien, on a un cadre, un phénomène, ceci et cela’. Finalement, il n’assume pas ce statut. Il est vrai, également, qu’il est encore jeune, c’est un peu tôt pour être un patron. Peut-être qu’on attend donc trop de lui. Mais c’est aussi à lui de prouver qu’il peut devenir l’un des leaders de l’effectif. Quand on le voit sortir contre Francfort, on n’a pas l’impression qu’il en ait envie. » Bernard Pardo – Source: La Provence (30/09/2022)

Dans notre émission Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri a voulu mettre en lumière un défaut d’Igor Tudor en ce début de saison. Pour lui, le coach croate reste trop bloqué sur ses choix tactiques et son placement des joueurs et pourrait faire preuve de plus d’initiatives, notamment pour Gerson, en difficulté en ce début de saison :

Il y a encore des leviers à activer de la part de Tudor

« Le souci de Sampaoli, c’est qu’à un moment donné, il restait arc-bouté sur son profil de jeu, ses joueurs, sa façon de jouer et au moment où il a changé, c’est là que l’OM a réussi à faire des choses. Il a peut-être trop changé à un moment donné. Tudor, c’est quand même plus compliqué. J’ai l’impression qu’il est arc-bouté sur sa façon de faire alors qu’enlever Veretout qui pour moi n’est à son niveau pour l’instant et essayer de mettre Gerson plus bas, ça se tente ! Il y a encore des leviers à activer de la part de Tudor pour, d’une surprendre les équipes adverses, de deux faire tourner son effectif et puis apporter quelque chose qui sera peut-être différent ! Il sait à la fois récupérer et percer les lignes. Il nous a prouvé quand même qu’il a le potentiel pour faire quelque chose de bien à l’OM donc à voir. Le coach a les cartes en main ! » Hakim Zhouri – Source : « Débat Foot Marseille » 29/09/2022

