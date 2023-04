OM : Pas de doutes concernant l’avenir de Tudor ?

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain a donné la tendance concernant l’avenir d’Igor Tudor. Selon le journaliste, l’entraîneur croate devrait rester à Marseille la saison prochaine.

Arrivé à Marseille l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts difficiles à l’OM. Le Croate a rapidement inversé la tendance et a conquis les supporters du Stade Vélodrome par son jeu proposé et par la bonne forme affichée par son équipe. Plusieurs mois après son intronisation, la question de son avenir revient régulièrement dans les discussions. La Juventus Turin aurait manifesté son intérêt pour l’entraîneur marseillais afin de remplacer Massimiliano Allegri.

Si Tudor a déjà démenti les rumeurs l’envoyant en Italie en conférence de presse, rien n’indiquait qu’il serait encore sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il devrait toutefois rester en poste au moins une année supplémentaire. En effet, selon les informations de Florent Germain, Tudor aurait conquis la direction marseillaise. Le journaliste explique sur les antennes de BFM Marseille que le croate devrait bien poursuivre l’aventure à l’OM. Le contrat de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone court jusqu’en juin 2024. Une renégociation de son bail pourrait permettre à Tudor de s’installer sur la durée à Marseille.

Tudor devrait être au club la saison prochaine

« Jusqu’à preuve du contraire, Igor Tudor devait être au club la saison prochaine, il est sous contrat jusqu’en 2024. On n’a pas d’information qui nous dit le contraire. » Florent Germain – Source : BFM Marseille (05/03/2023)

Les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain

« Bien sûr que Tudor a des responsabilité parce qu’on l’a vu ces derniers temps faire des dingueries de composition d’équipe. Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu’il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu’il ne peut pas se le permettre. (…) Pour le sprint, il faut qu’il y ait tout le monde sur le terrain. C’est à dire que les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain. Quitte à les sortir à la 60e minute s’ils ont fait le job. Le problème, c’est qu’au stade Vélodrome, tu ne fais jamais le job. […] J’avoue que je sors du match de vendredi un peu inquiet parce que ce qui faisait un peu la force de l’OM depuis le début de la saison, ce jeu un peu insouciant et à risque où tu concédais des occasions mais tu t’en crééais beaucoup, je ne l’ai pas vu (contre Montpellier). J’espère que les mecs ne vont pas commencer à fouetter dans le sprint final parce que Lens et Monaco reviennent. Là tu ne regardes plus le haut du tableau mais les poursuivants. » Éric Di Meco – Source : RMC (03/04/2023)