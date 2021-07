OM: Pas de stage au Portugal

Face à la crise de Covid-19, l’Olympique de Marseille a finalement décidé d’annuler son stage d’avant-saison au Portugal…

L’Olympique de Marseille a déjà joué deux matchs amicaux lors de la préparation estivale. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés deux fois, face à des équipes d’un niveau inférieur. A la fin du mois, la tâche s’annonce plus rude avec l’opposition face à deux belles écuries portugaises, Braga et le Benfica. Par la même occasion, un stage était prévu au Portugal, mais il sera finalement annulé à cause de la hausse des cas de Covid-19 dans la pays natal de Cristiano Ronaldo.

Cependant, les deux matchs amicaux le 21 et 25 juillet sont maintenus, mais les coéquipiers de Dimitri Payet feront l’aller-retour comme lors des rencontres classiques de championnat ou de coupe d’Europe.

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION

