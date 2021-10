OM : Pas encore le Lirola de la saison dernière…

4/10

Positionné en piston droit, et non dans le rôle hybride propre au système de Sampaoli depuis le début de la saison, l’Espagnol s’est montré bien plus à l’aise et intéressant offensivement. Il a beaucoup pris son couloir, notamment pour servir Dieng dans la surface, dont la reprise est trop écrasée (8e). Il a été beaucoup moins présent et dangereux en seconde période.