OM : Pau Lopez, « un gardien moderne » et polyvalent…

Prêté avec une option d’achat de 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille par la Roma pendant le dernier mercato estival, Pau Lopez a connu sa première titularisation lors du déplacement à Monaco. Après l’avoir côtoyé à l’Espanyol Barcelone, Thomas N’Kono assure qu’il s’agit d’un « gardien moderne ».

Personne ne s’y attendait, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde samedi soir. Pau Lopez a en effet connu sa première titularisation sous la tunique olympienne au détriment de Steve Mandanda. Après une victoire de l’OM 0-2, le portier espagnol n’a pas été réellement inquiété puisque les Monégasques n’ont cadré aucune de leur frappe. Dès sa première titularisation, il a donc enregistré son premier clean sheet. De plus, il s’agit également du premier clean sheet des Phocéens cette saison en championnat.

Arrivé cet été de la Roma sous forme de prêt avec obligation d’achat de 15 millions d’euros, Pau Lopez a été recruté par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli afin de le mettre en concurrence avec Steve Mandanda et de préparer sa succession dans les années à venir. L’obligation d’achat du portier espagnol sera levée automatiquement dès qu’il aura disputé 20 rencontres avec l’Olympique de Marseille toutes compétitions confondues.

Pau Lopez est un gardien moderne – Thomas N’Kono

À travers un entretien accordé à La Provence, Thomas N’Kono, l’ancien entraîneur des gardiens de l’Espanyol Barcelone pendant le passage de Pau Lopez, s’est livré sur les caractéristiques du gardien espagnol.

« Il a gagné en maturité et en expérience depuis ses débuts. C’est un gardien moderne qui sait jouer avec une défense avancée ou basse. Il joue bien au pied, c’est aussi sa force. C’est un grand gardien qui a été formé pour jouer dans tous les systèmes. D’ailleurs, il a été très bien à la Roma, il a perdu sa place parce qu’il s’est blessé en fin de saison dernière. » Thomas N’Kono – Source : La Provence (14/09/2021)

On remarque la passion qui entoure l’OM — Pau Lopez

« On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans et la nouvelle ambition du club. J’espère découvrir tout cela rapidement. Je connais peu de choses sur la ville. C’est ma première fois à Marseille, mais on m’en a beaucoup parlé de façon très positive. Les Marseillais sont très accueillants. C’est un peuple issu de communautés différentes qui te fait sentir le bienvenu rapidement. Quand tu viens de l’étranger, c’est quelque chose de très appréciable. Évidemment, vu de l’extérieur, hors de France, on remarque la passion qui entoure l’OM, le type de jeu sur le terrain, tous ces supporters qui vont au stade assister à chaque match, ça se voit depuis l’étranger. Merci pour l’accueil qui m’a été réservé à Marseille. J’espère être digne de votre confiance et de vous rendre encore plus fiers de l’OM. J’espère qu’on fera une grande saison ensemble » Pau Lopez – Source: Site de l’OM (21/07/21)