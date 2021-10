OM : Pau Lopez a mis tout le monde d’accord !

L’Olympique de Marseille n’a pas affiché un visage séduisant face à Nice à l’occasion du match à rejouter comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez, titulaire lors de ce match nul 1-1.

L’Olympique de Marseille clairement remanié avec les absences de Lirola, Balerdi et Harit mais aussi la mise au repos d’Under, Kamara, Rongier et Peres a affiché des carences. L’apport des habituels remplaçant a été décevant à l’image d’un Jordan Amavi. Le 3-5-2 n’a pas été performant et Nice a largement dominé la première mi-temps. L’OM peut remercier Pau Lopez encore décisif. Le portier espagnol a évité aux marseillais d’encaisser plus d’un but et Payet a marqué sur la seule occasion franche du premier acte. Si l’OM a été mieux équilibré et plus présent dans les duels en seconde période, l’ensemble reste décevant. Une nouvelle fois Pau Lopez a été bon, il a montré l’importance de son placement haut et de ses interventions judicieuses…

La note de Pau Lopez : 7.5/10

Son appréciation

Pau Lopez a mis tout le monde d’accord !

S’il ne peut pas faire grand chose face à Gouiri sur l’ouverture du score, le portier a été important ensuite. Vainqueur de son duel avec le buteur, il est décisif sur ce raté d’Alvaro tout proche de marquer contre son camp. A noter une sortie parfaite sur Atal qui avait filé dans le dos de la défense. Au delà de ses arrêts, le portier espagnol est rassurant, il offre des solutions en se positionnant haut et reste efficace dans le jeu aérien. Installé et important…

Les notes des médias