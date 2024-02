OM : Pau Lopez détruit littéralement ses coéquipiers (« On dois tous partir »)

Forfait à Brest, Pau Lopez a été le seul joueur de l’OM a venir s’exprimer en zone mixte après la défaite de l’OM en Bretagne (0-1) :

« Aujourd’hui je suis là parce que je pense qu’on ne peut pas parler de foot. Je pense que c’est fini, terminé. Il n’y a plus d’excuses, plus rien. Je pense qu’on a décidé de se mettre dans la merde et qu’il faut assumer parce qu’il reste 3 mois, 3 mois qui seront compliqués. Il faut être honnête avec nous-mêmes, on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM. Depuis que je suis arrivé à l’OM, c’est la première fois que je pense une chose comme ça. Porter le maillot de l’OM, ce n’est pas ça. Il faut l’assumer. Je suis fatigué de parler, de trouver des excuses. C’est fini. Terminé. Il faut assumer. »

« Maintenant, on est tous dans le même bateau. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens, la ville, le président, personne ne mérite cela. On s’est mis seuls là, on ne peut rien dire. Si le président en fin de saison décide qu’on ne peut pas jouer là, on ne peut pas jouer là. Qu’est-ce qu’on peut dire ? Rien. Si on nous dit de partir en fin de saison, on doit partir. Tout le monde. On ne peut pas jouer là. On ne peut pas jouer avec cette mentalité. On a pris un but aujourd’hui contre 10 joueurs, ce n’est pas possible. Je m’excuse. On a touché le fond. On ne peut pas aller plus bas je pense. On est tristes, déçus, fatigués. »