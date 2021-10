OM : Pau Lopez, fin du débat ?

L’Olympique de Marseille peut avoir des regrets après le match nul 0-0 concédé face au PSG à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a regardé le PSG droit dans les yeux. Malgré des occasions en première mi-temps pour les parisiens, bien sorties par Pau Lopez, l’OM n’a jamais paniqué et a proposé un jeu maitrisé. Les marseillais ont eu des occasions mais n’ont pas assez cadré leurs frappes (une seule sur le match). Rongier et Konrad ont eu deux grosses situations, non converties. Installé dans un rôle de titulaire, Pau Lopez s’est imposé au fil des matches, il a encore été décisif et rassurant. L’éviction de Mandanda fait de moins en moins débat…

A lire : FAN CAM OM – PSG (0-0) : « Payet a fait l’amour à Messi » , les supporters marseillais en feu !

La note de Pau Lopez : 7,5/10

Pau Lopez, fin du débat ?

Titulaire depuis qu’il est apte, Pau Lopez a été préféré à Mandanda. Le portier espagnol était dans le viseur de certains prompt à le critiquer pour remettre en cause le choix de Sampaoli. Le gardien prêté par l’AS Roma s’est installé doucement mais surement. Il a clairement retrouvé de la confiance et se montre décisif. Auteur de deux gros matches face à la Lazio et au PSG, il est devenu incontournable. Il s’affirme et s’est intégré dans le collectif mis en place par son coach. Fin du débat concernant Mandanda ?

Les notes des médias