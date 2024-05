OM – Pau Lopez : « Il va falloir assumer les décisions que va prendre le club ! »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Reims (1-0) ce mercredi soir lors de la 32e journée de Ligue 1 . La réaction du gardien de but de l’OM Pau Lopez au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

La réaction du gardien de l’OM Pau Lopez après la défaite du club phocéen lors de la 32e journée de Ligue 1 contre Reims :

» Cette défaite, comment on l’explique ? comme les autres…A la fin tu mérites ce que tu mérites. Et cette saison c’est rien du tout. A chaque fois qu’on a eu la possibilité de faire quelque chose on l’a raté. On avait aujourd’hui la possibilité de jouer l’Europa League au terme d’un championnat compliqué. mais aujourd’hui même si on a eu des occasions il manque beaucoup de choses sur le terrain, d’aller chercher le match… Je l’ai dit dans le vestiaire on avait l’impression que c’est eux qui jouaient l’Europe et nous rien. Il faut assumer ce qu’on a fait maintenant il faut attendre un miracle. C’est une saison très mauvaise, il faut assumer les décisions que va prendre le club. On n’a pas été à la hauteur. Quelquefois on dit que c’est la faute du coach mais cette saison on a eu trois coachs… C’est nous qui sommes sur le terrain et il faut assumer ce qu’on a fait! » a ainsi déclaré le Pau Lopez.

Il faudra maintenant un miracle lors de la dernière journée pour voir l’OM se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.