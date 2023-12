OM : Pau Lopez prévient ses coéquipiers avant Lyon !

Après la victoire de l’OM contre Rennes ce dimanche soir au stade vélodrome à l’occasion du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1, Pau Lopez a évoqué le match mais aussi la reception à venir de l’OL.

En zone mixte, Pau Lopez est revenu sur la victoire de l’OM 2-0 face à Rennes dimanche soir : « La victoire était très importante parce que ça faisait très longtemps qu’on n’avait plus gagné en championnat. Ça fait du bien, mais on ne peut pas s’en contenter. Dès mercredi, un match très, très compliqué nous attend contre Lyon. Il faut commencer à gagner pour rattraper tous ces points qu’on a laissés en cours de route. Il faut surfer sur cette dynamique de deux victoires d’affilée. On a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps qu’en première. On a progressé après la pause, dans la tenue et la maîtrise du ballon. Ce n’est peut-être pas le meilleur match que l’on ait joué, mais aujourd’hui la chose la plus importante, c’est la victoire. On savait avant le match que ce serait une rencontre très difficile, face à une équipe très bonne malgré sa situation en championnat. Quand tu gagnes, tu prends beaucoup plus de confiance. Mais il faut continuer car on a du retard à rattraper. Les matches s’enchaînent tous les trois jours, le prochain mercredi contre Lyon. On n’a pas le temps de souffler, mais on n’a pas d’excuse. C’est peut-être le match le plus important de la saison. Il faudra être prêt pour être au niveau pendant 90 minutes. »

En zone mixte, Samuel Gigot s’est exprimé sur les trois points obtenus par l’OM face au Stade Rennais, il n’est pas satisfait de la prestation mais espère que c’est le début d’une série : « On est très content d’avoir gagné, surtout à la maison, mais il y a un match important qui arrive mercredi. On a marqué assez tôt mais on a manqué d’envie, d’agressivité, et on a laissé Rennes jouer. On avait de meilleures intentions après la pause. C’est important d’avoir gagné, ça forge le caractère de l’équipe. Il faut se reposer et bien se préparer pour les prochains matchs ».

Le joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit est très satisfait de la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. C’est ce qu’il a confié au micro de Prime juste après la rencontre

« On va tout retenir ce soir, on a fait un match abouti. Peu importe la manière ce soir il fallait prendre des points avec une victoire et pas un match nul.On retrouve de la confiance dans nos mouvements, un peu plus de maîtrise que dans les matchs précédents Je suis vraiment très très content de la performance de l’équipe ce soir. Je pense que c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison. contre une très très belle équipe de Rennes et de très beaux joueurs. On va s’appuyer sur ce match là pour préparer les prochains rendez vous et celui de mercredi (ndrl, contre Lyon) en particulier .. », a ainsi déclaré Amine Harit au micro de Prime Video