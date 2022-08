OM: Pau Lopez revient sur les tensions au sein du vestiaire

De retour face à Nantes (2-1) la semaine dernière, Pau Lopez a réalisé une performance de haut niveau en empêchant les Canaris d’ouvrir le score grâce à un arrêt décisif. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Nice, il est revenu sur les tensions au sein du vestiaire marseillais…

Pau Lopez entame bien sa saison. Auteur d’un très bon match, il a permis à l’OM de rester dans la rencontre à l’heure de jeu, en effectuant un arrêt décisif. De quoi s’affirmer comme le numéro un de l’équipe, alors que son Ruben Blanco a lui aussi fait deux belles performances. Interrogé en conférence de presse avant le match de ce dimanche à 15h face à Nice, il a parlé su changement et de la vie de groupe marseillaise…

Les tensions, c’est normal quand on change les choses– Lopez

« Pablo fait les choses qui doivent être faites, il est intelligent. Je suis à 100% avec lui pour ce qu’il réalise dans le club. On a toujours été sereins, les tensions, c’est normal quand on change les choses. Le football, c’est comme ça. Ça arrive sur un terrain, et une fois que le match est terminé, tout le monde passe à autre chose. C’est pareil ici. Changer de coach, ça fait partie du football, ça n’a rien d’anormal. On a changé de style de jeu et les joueurs doivent s’adapter. Ceux qui s’y adaptent le mieux seront sur le terrain. C’est Pablo Longoria qui a décidé (changement d’entraineur des gardiens) et on doit respecter. Je connais Jon Pascua depuis le Real Betis. Il me demande beaucoup et cela me convient. » Pau Lopez-– Source: Conférence de presse (26/08/22)

L’Olympique de Marseille a recruté Ruben Blanco pour devenir la doublure de Pau Lopez. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence.

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)

