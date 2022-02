OM : Payet à gauche, « il déteste ça »

Après la défaite (0-2) concédée face à Clermont dimanche soir, Dimitri Payet n’a pas mâché ses mots au micro de Prime Vidéo. Le meneur de jeu a parlé de manque d’humilité de son équipe…

Florent Germain a tenté d’expliquer sur BFM Provence pourquoi Payet a fait cette sortie médiatique…

Payet pointe un manque de collectif, un manque de caractère

« Quand Dimitri Payet dit ça, il pointe un manque de collectif, un manque de caractère. On aime ou on n’aime pas, mais Payet a porté l’équipe pendant un petit moment depuis le début de saison. Là, il est un peu moins bien dans le jeu, un peu moins décisif aussi, il a peut-être cette frustration. Si on regarde le match contre Clermont, autour de lui, la relation avec Gerson elle n’est pas top, Under, il est peut-être un peu moins bien, il a tendance à plus jouer perso et ça a tendance à agacer aussi Dimitri Payet. Puis il y a le cas Milik. Il faut quand même revenir en arrière. On parle beaucoup de Milik, de son positionnement… Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c’est de mettre Payet à gauche et il déteste ça ». Florent Germain – Source: BFM Provence (21/02/2022)

Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné — Di Meco

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. Il n’a vraiment pas apprécié la prise de parole du capitaine olympien !

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)