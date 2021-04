OM : « Payet a perdu du poids mais il faut retrouver de l’efficacité »

L’OM s’est imposé 2-0 face au dernier de Ligue 1, Dijon ce dimanche. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet sur cette rencontre.

Face à une équipe qui file tout droit en Ligue 2, l’OM a eu du mal a mettre de la vitesse pour contourner le bloc bas de Dijon. Le jeu collectif est encore en rodage, Milik attend les ballons qui arrivent rarement. Les marseillais ont remporté cette rencontre sur deux coups de pied arrêtés et des buts de Balerdi et Alavaro. Payet n’a pas été assez précis dans ce match, lui qui est dépositaire du jeu. Si ce dernier est le tireur du corner et du coup franc qui amène les deux buts, il a aussi raté deux énormes occasions sur des passes de Lirola et Milik.

La note de Dimitri Payet : 5/10

Son appréciation