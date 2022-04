OM : Payet, créateur d’occasions et d’émotion !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK lors du match du match aller des quarts de finale de Conference League. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK. Dans une ambiance tendue à cause de la violence des supporters grecs présents dans la ville depuis la veille, l’OM a bien entamé son match. Sampaoli avait décidé de laisser au repos Kamara et Rongier au coup d’envoi de ce match. Les marseillais ont pris rapidement le match en main, et après une première opportunité pour Caleta Car sur un corner, c’est Gerson qui a parfaitement ouvert le score sur un service de Payet d’une passe inspirée plein axe. Le Brésilien contrôle de la poitrine à 20 mètres et trompe Paschalakis d’une reprise fouettée croisée du pied gauche (1-0) dès la 13e minute. Le PAOK tente de répliquer mais les marseillais assurent leur sorties de balle, Under rate une énorme occasion à la demi-heure, tout comme Bakambu à la 36e. Juste avant la mi-temps, Payet a fait le break d’une superbe volée en pleine lucarne suite à un corner de Under (2-0). Dès l’entame du second acte, consigne du coach ou pas, l’OM s’est positionné à 5 derrière avec Gerson, le PAOK a pressé haut et sur une relance moyenne de Gueye, Payet s’est fait bouger et l’entrant El-Kaddouri a marqué d’une belle frappe (2-1). Akpom n’était pas loin d’égaliser même s’il était hors jeu sans que l’arbitre s’en aperçoive. Sampaoli a rapidement rectifié en faisant entrer Kamara et Rongier, mais l’équipe marseillaise a été moins dans la maitrise. Payet, Saliba et Under ont eu les occasions de marquer mais ils ont maqué de précision. Gerson s’est fait expulser en fin de match…

Titularisé en soutien de Bakambu, Dimitri Payet a été l’homme clé de ce match. L’OM aurait pu disposer d’un écart plus confortable suite aux occasions déclenchées par le meneur de jeu…

A lire : Le bijou de Dimitri Payet fait le tour du monde !

La note de Dimitri Payet : 8/10

Son appréciation FCM

Payet, créateur d’occasions et d’émotion !

Il marque un but splendide juste avant la mi-temps, mais son match ne peut pas se résumer à ce superbe geste. Car Payet a aussi été le détonateur de l’OM par ses passes. Il sert parfaitement Bakambu dès les premières secondes, il trouve Gerson pour l’ouverture du score, il a été précis dans son jeu de passe et aurait même pu marquer plus qu’un but. Mais quel but, une volée parfaite qui prend de la vitesse et vient se loger dans la lucarne. Quand Payet est a ce niveau, il ne manque que l’efficacité pour enfiler les buts. Gros bémol sur son match, sa perte de balle évitable sur le but du PAOK, ou il ne va pas vers le ballon et joue la faute.

Les notes des médias

L’Equipe 8/10 Le Marseillais le plus dangereux sur coups de pied arrêtés comme dans le jeu. À l’initiative de presque toutes les occasions marseillaises (1ère, 12e, 27e, 62e, 67e, 74e), il a surtout été décisif en servant Gerson pour l’ouverture du score (13e) avant de marquer un but somptueux d’une demi-volée puissante sur un corner d’Ünder (45e). Un bijou. Maxifoot 8/10 Le milieu offensif phocéen a réalisé une première période assez folle avec une merveilleuse passe décisive pour Gerson, des gestes techniques pour régaler le Vélodrome mais surtout un but d’anthologie sur une reprise de volée en pleine lucarne. Certes, il perd le ballon sur le but grec, bousculé par un adversaire, mais il a aussi été le Marseillais le plus dangereux après la pause en butant à deux reprises sur Paschalakis. FootMercato 8.5/10 Maître à jouer incontesté de cette formation olympienne, le Réunionnais a encore prouvé son rôle essentiel à l’OM. Juste techniquement, intelligent dans son déplacement et danger numéro 1 des siens, l’ancien stéphanois s’est souvent retrouvé entre les lignes adverses pour ainsi faire parler sa qualité de passe. Auteur d’un premier débordement dangereux (12e), il s’offrait, dans la foulée, une passe décisive sur la magnifique ouverture du score de Gerson (13e). En forme physiquement et non avare d’efforts, il a souvent mis à mal la défense grecque, à l’image de cette frappe dangereuse à l’entrée de la surface (27e). Inspiré dans la transmission et auteur de multiples caviars à destination de ses coéquipiers, le numéro 10 des Ciel et Blanc a complétement assumé son statut de leader technique avant de s’offrir un but de classe mondiale. D’une sublime demi-volée, il permettait ainsi aux siens de faire le break juste avant la pause (45e). Seule ombre au tableau au cours de cette rencontre : ce ballon perdu sur la réduction du score du PAOK. Pour le reste : maestro.

OM – PAOK (2-1) : une victoire, des regrets et un but de DINGUE de PAYET