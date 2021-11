OM: Payet devant Messi, Neymar et Paqueta !

L’Olympique de Marseille a de nouveau concédé un 0-0, dans un match où les olympiens n’ont jamais été capable de faire la différence. Dimitri Payet a touché la barre transversale en première mi-temps, mais ne s’est pas montré décisif…

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli tente de proposer du jeu offensif et explosif pour recoller à la devise de l’OM « droit au but » du club. Cependant, ce n’est pas le cas lors de tous les matchs. Un joueur est en tout cas au niveau, c’est Dimitri Payet qui a faillit donner la victoire à son équipe ce dimanche face au FC Metz (0-0).

Le Marseillais est même le joueur le mieux noté du championnat par le journal L’Equipe depuis le début de saison avec une moyenne de 6,56. C’est mieux que les autres stars de la Ligue 1 comme Messi, Neymar, ou encore le Lyonnais Paqueta…

🆕 Avec une moyenne de 6,56 par le journal L’ÉQUIPE 🗞, l’attaquant de l’#OM Dimitri Payet 🇫🇷 est le meilleur joueur de la Ligue 1 au classement cumulé.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/fJ0XXC7ME8 — Treize013 (@treize013) November 8, 2021

L’importance de Payet n’est pas un souci pour l’OM– Degorre

« L’importance de Payet n’est pas un souci pour l’OM. Car si Payet marque autant, c’est aussi parce qu’il est un peu moins surveillé par les défenses, vu qu’il y a quand même beaucoup plus de sources de danger avec Under, De La Fuente… Si on regarde dans les autres clubs européens, Salah est impliqué dans 50% des buts de Liverpool, comme Mbappé au PSG. Non, il n’y a pas de raison de s’alarmer pour l’OM » Damien Degorre— Source: L’Equipe (07/11/21)

Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui — Isnard

En effet, Dimitri Payet est souvent cité parmi les joueurs de l’OM mais aussi du championnat de Ligue 1. Ce dimanche, Téléfoot a réalisé un grand format sur Dimitri Payet. L’un de ses proches, Jérôme Isnard a été interrogé sur sa renaissance cette saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit dézingue cette recrue de Longoria « sur les traces des Strootman, Mitroglou, Radonjic »

Ce dernier explique au micro de l’émission de TF1 qu’il y a plusieurs paramètres qui sont entrés en compte pour que Dimitri Payet revienne à ce niveau et soit aussi performant sous les ordres de son coach Jorge Sampaoli.

« Le déclic, c’est une potion magique. Premier élément, sa famille. Elle a été là pour lui, pour le motiver. Deuxième élément, la naissance de sa petite fille. Ensuite, l’arrivée de Sampaoli avec Pablo Longoria. Et ensuite, son contrat à vie avec l’OM, qui est aujourd’hui dans son coeur. Ces 4 éléments ont fait le Dimitri Payet d’aujourd’hui » Jérôme Isnard – Source : Téléfoot (07/11/21)