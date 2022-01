OM : Payet, en perte d’influence…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un point face au LOSC lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, titulaire dimanche soir.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score face au LOSC qui a parfaitement joué le coup en première mi-temps. L’OM s’est fait prendre en transition par la vitesse de Renato Sanchez et Jonathan David. Les lillois ont marqué sur corner, et ont eu trois occasions franches. Puis, André a été expulsé à la demi-heure de jeu suite à deux cartons jaunes. La seconde période a été une attaque défense, Lille n’a plus existé offensivement et l’OM s’est procurer énormément d’occasion avec toujours le même manque d’efficacité. Il a fallu attendre le magnifique but de Cengiz Under d’une superbe frappe enroulé du droit dans le petit filet de Grbic. Gerson, Guendouzi ou encore Milik ont eu l’occasion de marquer le but de la victoire, mais la charnière Fonte / Botman a été solide tout comme le portier lillois. Dimitri Payet est toujours assez précis dans ses passes, mais il connait plus de déchet dans ses transmissions.

La note de Dimitri Payet : 4.5/10

Son appréciation FCM

Payet, en perte d’influence…

Pas assez trouvé en première mi-temps quand il évoluait à gauche, il a été plus visible en seconde mi-temps quand Sampaoli l’a remis dans l’axe. Il reste juste dans ses passes mais connait tout de même plus de déchet. Il a surtout perdu en influence dans l’efficacité, dernière passe ou frappe afin de faire gagner son équipe. Il doit trouver son second souffle et porter l’équipe par sa technique…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il reste à un niveau technique plutôt satisfaisant mais il peut faire tellement mieux, et tellement plus juste, que le bilan est un peu décevant. En première période, dans un OM où il ne se passait pas grand-chose, il a incarné le danger le plus palpable, sur quelques accélérations ou des déviations, mais ce fut trop intermittent et pas toujours précis. Il a encore manqué de régularité ensuite, et son corner vers Ünder n’est pas vraiment une passe décisive, vu la position de l’ailier turc. Maxifoot 5/10 Le n°10 marseillais nous a habitués à mieux. En première période, positionné côté gauche, le maître à jouer de l’OM n’a pas eu son influence habituelle. On a retrouvé un Payet plus présent dans le jeu en seconde période lorsqu’il a retrouvé une position axiale. Mais il lui a manqué la petite étincelle pour se montrer décisif ce soir. FootMercato 5.5/10 D’abord excentré à gauche, le maître à jouer de cette équipe marseillaise a dans un premier temps été transparent face à Lille, ses partenaires ayant beaucoup de mal à le trouver. La lumière a malgré toutefois failli venir de son pied droit sur coup franc (29e), avant de manquer le cadre, toujours dans cet exercice (34e). Puis il s’est peu à peu recentré, retrouvant plus de libertés, touchant plus de ballons et participant beaucoup plus à l’animation offensive du jeu olympien. Il est finalement passeur décisif pour Ünder après un corner à la rémoise. 90Min 5.5/10 On attend toujours l’exploit individuel ou le coup d’œil qui va faire la différence. Comme contre Bordeaux, Payet a eu du déchet. En revanche, il n’a encore quasiment jamais fait de mauvais choix. Encore une passe décisive au compteur sur ce corner joué rapidement. Un nul qui n’arrange pas les affaires des joueurs de Jorge Sampaoli, avec les succès de Nice, Rennes, Monaco ou Lens. Lille reste dixième à huit points de son adversaire du soir.

