OM : Payet entend les critiques mais se montre optimiste

Présent en conférence de presse ce lundi à Porto, le meneur de jeu Dimitri Payet est revenu sur les critiques concernant le niveau de jeu de l’Olympique de Marseille…

L’Olympique de Marseille rencontre le FC Porto de Sérgio Conceição ce soir à 21h pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Après 2 défaites face à l’Olympiakos ensuite contre Manchester City, ce match face au Portugais est la dernière chance de qualification.

On n’a pas été flamboyants dans le jeu ces derniers temps — Payet

Dimitri Payet était en conférence de presse pour évoquer ce match. Le numéro 10 marseillais a été questionné sur son avis envers l’ancien club d’André Villas-Boas ainsi que les récentes critiques sur lui et ses coéquipiers.

« Ils ne sont pas dans leur meilleure période, on aura à cœur de prendre les trois points, de faire ce qu’on a bien fait en Championnat. On a un système auquel on s’est bien adapté. La critique fait partie du jeu, il faut savoir l’accepter et se remettre en cause. Je sais qu’il n’y a que le travail qui fera en sorte qu’on soit plus performant. On n’a pas été flamboyants dans le jeu ces derniers temps, on travaille beaucoup pour s’améliorer. C’est bien aussi de savoir gagner quand on n’est pas bons. »

Dimitri Payet – Source : L’Equipe (02/11/2020)