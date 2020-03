OM : Payet explique comment il a enrhumé le défenseur Leipzig !

Auteur d’un but incroyable face à Leizpig en 2018, Dimitri Payet a expliqué comment il a réussi à se défaire de Stefan Ilsanker.

Lors de l’épopée en Europa League 2018 sous les ordres de Rudi Garcia, Dimitri Payet a brillé lors du match face à Leipzig. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a été l’auteur d’un but incroyable qui restera dans les souvenirs des supporters.

Les passements de jambes, le geste préféré de Payet !

Dans le reportage Dribbleurs, qui sortira sur RMC Sport le 26 mars prochain, le numéro 10 de l’OM s’est exprimé sur son dribble préféré : les passements de jambes.

A LIRE AUSSI : OM: Ménès explique pourquoi les marseillais iront en LDC…

Un geste qui lui a permis de marquer ce but fabuleux face au club allemand. Avec Stefan Ilsanker face à lui, Payet a réussi à l’éliminer et à trouver le chemin des filets. « Quand je fais ce geste, ça me donne un temps d’avance. Le défenseur ne sait pas si je vais aller à gauche ou à droite », décrit celui qui était le Capitaine de l’OM lors de cette saison.