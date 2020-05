OM : Payet explique les différences entre la méthode Bielsa et celle de Villas Boas

Au cours d’un entretien accordé à Eurosport, le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet a comparé Marcelo Bielsa et André Villas Boas.

Dimitri Payet a accordé une interview à Eurosport. Il a notamment évoqué sa relation avec André Villas Boas cette saison. Le meneur de jeu olympien a comparé sa méthode de travaille à celle de l’argentin Marcelo Bielsa :

C’était tout simplement magnifique de jouer dans cette équipe — Payet

A lire aussi : Ex OM – Habib Beye dévoile son plan de carrière

« Ils ont deux profils différents, même si les deux sont basés sur le jeu. Avec Bielsa, on avait un jeu qui était léché, risqué, pour un numéro 10 c’était tout simplement magnifique de jouer dans cette équipe. Mais il avait une certaine distance avec les joueurs. Pour moi en tant qu’affectif, c’était plus compliqué d’avoir une relation père-fils comme j’ai l’habitude d’avoir. Villas-Boas, c’est un peu la même chose sauf que lui est plus papa-poule avec nous, il est là à nous couver, à nous protéger, à nous donner de l’amour : je pense que ça nous a beaucoup aidé cette saison. » Dimitri Payet – Source : Eurosport