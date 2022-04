OM: « Payet fait partie des meilleurs 10 de l’histoire olympienne »

Dimitri Payet réalise l’une de ses meilleurs saisons sous le maillot de l’OM. Selon Alain Pécheral, il pourrait même entrer dans l’histoire…

L’Olympique de Marseille peut compter sur un Dimitri Payet de haut niveau cette saison… Malgré des périodes de moins bien, il a été plutôt constant et a rapporté beaucoup de points à l’OM que ce soit en numéro 10, en faux 9 ou même sur le côté gauche.

Dans les colonnes de La Provence, Alain Pécheral a encensé Payet :

Parmi les meilleurs joueurs passés par l’OM– Pécheral

« Au niveau talent, Payet est incontestablement parmi les meilleurs joueurs passés par l’OM, et il y en a eu pas mal. Pour être vraiment une légende, il lui manque sans doute des titres, en général on accole les deux. Payet est entré dans l’histoire du club, bien sûr. C’est toujours difficile de classer, mais Payet fait partie des grands. Après 1993, il est dans le Top 5 des plus grands joueurs du club. Il aurait eu sa place ds pas mal d’équipes légendaires de l’OM. Payet fait sans doute partie des meilleurs 10 de l’histoire olympienne. Ce qui est amusant, c’est qu’il se bonifie avec le temps, j’ai l’impression qu’il n’a jamais été aussi fort. Il a comme marque de fabrique de souvent marquer de très beaux buts. On retiendra de Payet son talent incontestable, ses buts spectaculaires, sa technique chatoyante, son sens du jeu… Il marque mais il fait aussi jouer, c’est un superbe footballeur, quand on aime ce sport, on aime ce genre de joueurs. » Alain Pécheral— Source: La Provence (16/04/22)

Quand on réclame la venue de quelqu’un en Equipe de France, c’est à la place de qui? — Ménès

Ses belles performances ont forcément posé la question d’un retour en Equipe de France. Malheureusement l’histoire semble être plus que consommée et pourrait ne jamais renaître. Questionné à ce sujet, l’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès a analysé la situation.

D’après lui, c’est surtout une question d’âge. A 35 ans, il est loin de son meilleur niveau et ce n’est pas un projet d’avenir que de le rappeler. Dans son émission Pierrot Face Cam, il explique que ce ne serait pas dans les plans de Didier Deschamps, le sélectionneur.

« Ce que Payet peut faire pour revenir en Equipe de France? Rajeunir? Non je ne sais pas… Payet fait une super saison, c’est évident. Il a mis un but extraordinaire face au PAOK Salonique qui en plus remet un petit coup de polish sur ses performances qui étaient un peu moins bonnes depuis quelques semaines… C’est toujours pareil. Quand on réclame la venue de quelqu’un en Equipe de France, c’est à la place de qui? Je pense que ça ne rentre absolument pas dans les plans de Deschamps de le rappeler. A mon avis, il peut bien faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en Equipe de France. » Pierre Ménès