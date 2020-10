OM : « Payet il faut peut être qu’il aille voir Hilton et Valbuena… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où notre plateau se demande si Dimitri Payet avait sa place comme titulaire face à Manchester City. Pour aller plus loin dans le débat, Mourad Aerts estime que le meneur de jeu doit se remettre en question…

Pour notre journaliste Mourad Aerts, Dimitri Payet n’a jamais été un joueur régulier. Avec le poids des ans, difficile d’imaginer que son niveau s’améliore… A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

« La semaine dernière dans DFM on est passé à côté du réel problème. Selon moi, l’année dernière il n’était pas fit et il a un an de plus, il a 33 ans. Cela n’a jamais été un joueur régulier, avec le poids des années parfois il faut faire autre chose pour compenser. Je ne sais pas s’il a grossi, il n’était pas super fit l’an dernier, il faut se poser des question sur le fait qu’il a été prolongé (de 2 ans). Cela va peut être devenir plus compliqué pour lui de retrouver un niveau important, il faut qu’il se pose des questions. Pas que sur cette année, sur les 3 ou 4 dernières années, il faut qu’il aille voir un Hilton ou un Valbuena, des joueurs qui ont joué longtemps à un haut niveau. Je ne pense pas que cela soit épisodique, c’est un truc plus général avec le joueur Dimitri Payet qui alterne une bonne saison pour une saison pourrie. Avec son poids de forme et les années qui passent on peut s’inquiéter pour le futur, ou alors il va nous faire une grande saison et il sera payé pour rien lors des 3 autres…»

Mourad Aerts – source : FCMarseille (28/10/2020)

