OM : Payet, le joueur le plus décevant de Ligue 1 selon Nabil Djellit !

Dans un entretien accordé à Oh My Goal, Nabil Djellit a mis Eden Hazard et Dimitri Payet parmi les joueurs qui l’ont beaucoup déçu cette saison.

Dimitri Payet n’a pas donné le meilleur de lui-même en début de saison. Les supporters marseillais n’ont pas apprécié son attitude sur le terrain et le numéro 10 s’est quelque peu repris.

IL doit être un exemple pour ses coéquipiers — DJELLIT

Nabil Djellit a répondu aux questions du média Oh My Goal. Selon le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, Dimitri Payet est le joueur le plus décevant de la saison.

A LIRE : OM : La raison pour laquelle Dimitri Payet a subi cette transformation physique !

« En Ligue 1, j’ai quand même été très déçu par ce qu’a proposé Dimitri Payet même si ça ne s’arrange pas forcément aujourd’hui. Je trouve qu’il n’est pas au niveau auquel il devrait être. C’est le Capitaine de l’Olympique de Marseille (Mandanda porte le brassard, ndlr), c’est un joueur international, qui doit être un exemple pour ses coéquipiers. Quand tu joues des matchs de Ligue des Champions alors que le club n’en a pas joué depuis X temps, que tu joues face à Porto et tu ne fais pas de repli défensif, ce n’est pas acceptable. Payet est un joueur cyclique : soit il est fantastique, soit ses prestations sont mauvaises. Lui, il me déçoit ! » Nabil Djellit – Source : Oh My Goal