OM : La raison pour laquelle Dimitri Payet a subi cette transformation physique !

Il y a quelques semaines, la transformation physique de Dimitri Payet a choqué les supporters de l’Olympique de Marseille. Florent Germain explique pourquoi dans le podcast After Marseille sur RMC.

Depuis quelques semaines, Dimitri Payet semble plus affuté et fait plus d’efforts sur le terrain. L’OM a publié une photo du numéro 10 sur les réseaux sociaux qui a choqué les supporters marseillais.

il y a eu une petite prise de bec avec Villas-Boas à ce sujet en janvier

Florent Germain était dans l’After Marseille sur RMC. Le journaliste raconte comment le Réunionnais a pris conscience qu’il devait perdre du poids.

A LIRE : Mercato OM : Malleville affiche son choix entre Payet et Thauvin !

« Payet a fait un bon match contre Montpellier, même s’il peut encore faire mieux sur un ou deux coups. Il est plus affûté, il y a trois ou quatre mois, il avait quelques kilos en trop. Il n’avait pas sept kilos à perdre mais au moins deux ou trois, ceux qui font la différence au haut niveau. Maintenant, il s’est affûté et ça ne date pas uniquement de Sampaoli car il y a eu une petite prise de bec avec Villas-Boas à ce sujet en janvier. Il ne lui avait pas mis un ultimatum, mais pas loin. Villas-Boas lui avait clairement fait comprendre qu’il resterait sur le banc s’il n’était pas au point physiquement donc il s’est un peu bougé au début de l’année civile » Florent Germain – Source : After Marseille sur RMC (12/04/21)