OM : « Payet le King, faut arrêter! »

Après le match nul 1-1 concédé à domicile contre Rennes hier soir, le débat d’après-match s’est notamment concentré sur un joueur, Dimitri Payet. Peu en vue depuis le début de saison, notre invité du soir Romain a donné son avis sur son cas.

Payet, il est en train de bouder!

Le match nul décevant contre Rennes à domicile hier après-midi marque un petit coup d’arrêt dans ce bon début de saison des Olympiens en Ligue 1. La copie rendue face aux Rennais était loin d’être parfaite et un joueur en particulier s’est vu ciblé par notre invité Romain : le numéro 10 de l’OM Dimitri Payet.

« Dimitri Payet, c’est un père de famille voilà c’est comme tout le monde, c’est humain, il a le droit au débat mais marseillais à vie, le King , faut arrêter ! Effectivement techniquement, il est très très fort Dimitri Payet mais moi sa mentalité… parce qu’il boude ! Il a boudé contre Francfort, vous parliez tout à l’heure d’Harit que l’on n’a pas trop vu parce qu’il est descendu chercher le ballon… mais vous avez vu la première mi-temps de Payet contre Francfort ?! Il a vu qu’au premier quart d’heure on le trouvait pas. Normalement tu fais quoi ? Tu descends chercher le ballon plus bas ! Si après derrière tu arrives pas à trouver ton attaquant parce que tu me manques devant de poids ce que tu veux y a pas de soucis, mais tu fais quelque chose ! Payet il est en train de bouder ! C’est un peu dans la configuration de Villas Boas à Porto où il te tire le penalty je crois que il est toujours pas arrivé ! » Romain – source :Débat d’après match du FCM – 18/09/2022

On dirait un Sumo!

Le réunionnais n’affiche pas la forme et c’est son apparence physique du moment qui ne plait pas non plus à notre invité du soir :

« Je respecte l’homme, c’est un papa voilà je vous l’ai dit mais il faut arrêter de dire le marseillais à vie. Déjà il nous convoque déjà Longoria pour aller voir par rapport à Tudor parce que tu comprends le monsieur il me fait courir, il n’est content parce qu’il a 7 kilos de trop. Mais les gars il faut se rendre un peu à l’évidence on a un mec comme Alexis Sanchez qui a 33 ans qui le type avant de signer il se faisait des footings toujours s’entraîner il était fit ! Je dis encore une fois le respect ! Vous avez vu Payet ? On dirait un sumo ! Je suis désolé, moi je vais au stade depuis mes 7 ans ça fait 33 ans que je vais au Vélodrome j’ai 40 aujourd’hui, mais moi je te dis, le King dans les années 90, le Payet il avait même pas sa place sur le banc de touche hein ! » Romain – source :Débat d’après match du FCM – 18/09/2022

