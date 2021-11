OM: Payet meilleur que Messi et Neymar ? La réponse de Pierre Ménès

Auteur d’un début de saison étincellent, Dimitri Payet a retrouvé un niveau formidable. Même s’il ne peut plus enchainer les matchs, il satisfait grâce à sa qualité et sa facilité technique.

L’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison en étant aux portes du podium… Cela est grandement dû au niveau de Dimitri Payet qui marche sur l’eau dans le système de Jorge Sampaoli. Même s’il a raté un nombre de match important, il est meilleur buteur de son équipe avec six buts en Ligue 1 et quatre passe décisives délivrées. Alors que beaucoup le compare à Lionel Messi et Neymar qui réalisent quand à eux un début de championnat catastrophique d’un point de vu individuel, Pierre Ménès a calmé le jeu sur la comparaison :

Payet fait un meilleur début de saison que Neymar et Messi mais…– Ménès

« Même si je ne vois pas l’intérêt de cette question, oui Payet fait un meilleur début de saison que Neymar et Messi. En termes de comportement, de rendements, de stats, oui c’est évident. Oui ponctuellement en ce moment il est meilleur, mais on ne peut pas faire une photographie d’un joueur sur deux mois et demi de compétition, ça n’a pas beaucoup de sens. » Pierre Ménès— Source: Twitter (01/11/21)

Face à Pierrot #4 (2) : « En ce moment, Payet est meilleur que Messi et Neymar »

Deuxième partie de Face à Pierrot. Où je réponds à vos questions sur le style de jeu de Nice, l’attaque de Strasbourg, le début de saison de Monaco et la comparaison entre Payet, Neymar et Messi. pic.twitter.com/tpeEBmEGUc — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 1, 2021

Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite — Leboeuf

Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Franck Leboeuf a été questionné sur le niveau de Dimitri Payet et la possibilité de le revoir en Equipe de France. L’ancien défenseur n’a pas hésité une seule seconde et pense que Didier Deschamps doit absolument le rappeler.

« C’est exceptionnel ce qu’il fait. On le voit Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. (…) Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite. Maintenant, il n’y a pas de dispositif pour un tel joueur. L’équipe de France joue en 3-4-3 et on a l’impression qu’il n’y a pas de place pour lui, tactiquement. » Franck Leboeuf – Source : Téléfoot (31/10/21)