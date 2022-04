OM : Payet n’y croyait pas

2ème au championnat et encore en lice dans une compétition européenne, l’Olympique de Marseille réalise une saison 2021/2022 plus que réussie. Un bel accomplissement après une saison précédente en dents de scie marquée par une 5ème place inespérée en championnat. Cette année, Jorge Sampaoli et ses hommes réalisent un exercice fantastique malgré un calendrier démentiel et un effectif réduit. Joueur phare cette saison, Dimitri Payet est lui-même surpris par ce qu’il effectue avec ses coéquipiers.

Marseille poursuit sur sa belle dynamique. Hier soir, l’OM a battu Nantes au Vélodrome (3-2) et se rapproche à grands pas d’un podium en fin de saison. À cinq journées de la fin, les phocéens sont deuxième avec 6 points d’avance sur Rennes 3ème et Strasbourg 4ème. deux équipes que l’équipe de Pablo Longoria va affronter avant la fin de la saison, les olympiens possèdent donc toutes les cartes en main pour obtenir une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

À lire également : OM – Nantes (3-2) : Un gros coup pour un Marseille renversant !

En parallèle du championnat, il faudra également penser à la Conference League où l’OM est demi finaliste et jouera sa qualification en finale contre Feyenoord, la semaine prochaine. Une fin de saison très excitante qui vient récompenser une saison très aboutie pour Dimitri Payet et ses coéquipiers. D’ailleurs, le n°10 marseillais ne pensait pas avant le début de la saison que cet exercice 2021/2022 serait aussi accompli :

« On en a parlé après Paris entre nous, entre joueurs, dans le bus et dans l’avion… On s’était dit en début de saison qu’on avait un effectif qui était moindre, qui était de qualité certes, mais c’est vrai qu’on était plutôt court (…) Aujourd’hui, on a trois mecs sur la touche, on a très peu de turnover, on a des mecs qui jouent quasiment tous les matchs. Donc, si on m’avait dit qu’on en serait là aujourd’hui avec un mois de compétition restant et des objectifs aussi importants, je n’y aurais peut-être pas cru, mais la preuve qu’on a un groupe qui a du mental, ça s’est vu ce soir. On n’a peut-être pas fait le plus dur, mais on est content de s’offrir un dernier mois aussi excitant » Dimitri Payet – Source : Prime Vidéo (20/04/2022) Avant la demi-finale, Payet prévient Feyenoord !

Jeudi prochain, l’Olympique de Marseille jouera sa demi-finale aller aux Pays-Bas contre le Feyenoord. Un match qui s’annonce tout sauf simple face à une équipe joueuse, emmené par un coach ambitieux. Néanmoins, le capitaine marseillais a tenu à rappeler que son équipe ne manquerait pas de motivation pour disputer ce match aller-retour :

« La chose qui est bien c’est qu’on a cette Coupe d’Europe donc on est obligés d’être à fond, il faudra jouer cette demi-finale pour s’offrir une finale. Les titulaires, les remplaçants, tout le monde est concerné, c’est bénéfique pour nous. Quand le championnat est joué à cinq journées de la fin, on a tendance à se relâcher mais là on ne peut pas. Cette deuxième place nous tient à cœur car elle est qualificative pour la Ligue des Champions et cette demi-finale aussi parce qu’on peut se qualifier pour une finale européenne » Dimitri Payet – Source : Prime Vidéo (20/04/2022)