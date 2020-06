OM: Payet ou Mandanda ? Les supporters élisent l’olympien de la saison !

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont voté pour élire le meilleur marseillais de la saison. La finale opposée Mandanda à Payet, sur le compte officiel du club…

C’est finalement le capitaine et gardien de l’OM Steve Mandanda, qui remporte le prix du meilleur olympien de la saison. Le gardien de but a réalisé une saison fantastique, après être passé totalement à côté l’année dernière. Au début de la saison, Mandanda est arrivé avec un tout nouveau visage. Alors qu’en 2018/2019, il n’a pas franchement brillé et avait pris du poids, il a profité de l’été pour en perdre et revenir très fit.

12 clean-sheet en championnat

L’international français a réalisé cette année en Ligue 1 12 clean-sheet, de quoi sauver plus d’une fois sa défense. Des performances de haut niveau, qui ont permis à l’OM de se qualifier en Ligue des Champions.