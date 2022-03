OM : Payet raconte pourquoi il a laissé le penalty à Milik…

Lors de la victoire 2-1 de l’OM face à Nice, Dimitri Payet a laissé le penalty en fin de première mi-temps à Arek Milik, qui n’a pas manqué l’occasion. Le meneur de jeu a expliqué comment cela s’est passé…

Quand Milik jouait moins, certains pouvaient être tenté d’opposer l’attaquant polonais à Payet. Dimanche face à Nice, le meneur de jeu a montré par un acte symbolique que cela n’était pas le cas. Suite à un penalty obtenu par Under, c’est le meneur de jeu qui devait le tirer, finalement Milik a pris le ballon et Payet lui a laissé avec le sourire. Il l’a racontait en zone mixte d’après match…

J’ai toujours dit que les attaquants marchaient à la confiance et aux buts — Payet

« Je devais le tirer, mais je l’ai vu prendre le ballon et il m’a fait un signe de la tête. J’ai toujours dit que les attaquants marchaient à la confiance et aux buts. Je lui ai dit : ‘si tu le mets, il n’y a pas de problème, prends-le’. Il l’a mis et je suis très content pour lui ». Dimitri Payet – Source: Zone mixte (20/03/2022)

Je tire mon chapeau aux supporters – Payet

« C’est une revanche personnelle de l’équipe prise sur cette équipe de Nice par rapport au match de coupe de France qu’on a mis du temps a digérer. Ce soir on a gagné chez nous et on connait les conséquences au classement dont tout le monde était très très heureux à la fin. (…) On savait à quoi s’attendre, que le public allait répondre présent. Je tire mon chapeau aux supporters. Il n’y a pas eu d’incident, ça s’est très bien passé. J’ai même vu un supporter qui voulait lancer un Dragibus et qui a été repris par les autres. C’est un signe de compréhension, on avance. » Dimitri Payet – Source : Football Club de Marseille (20/03/2022)

Jorge Desio, l’adjoint de Jorge Sampaoli s’est également exprimé en conférence de presse après cette victoire 2-1 de l’OM face à Nice en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1. ce dimanche soir.

Nous venons d’en gagner quatre d’affilée, il faut valoriser ces résultats-là — Jorge Desio

« Nous avons imaginé un 5-4-1, Gerson pouvait être sur la gauche, pour attaquer sur l’extérieur, gagner des duels, on comptait sur lui physiquement, avec des qualités face à des joueurs rapides. On ne voulait pas un latéral traditionnel mais un joueur avec des qualités plus offensives. (…) Oui, nous venons d’en gagner quatre d’affilée, en comptant l’Europe, il faut valoriser ces résultats-là. Notre groupe est valeureux, courageux, il essaie de répondre à ce que l’entraîneur Sampaoli essaie de mettre en œuvre. » Jorge Desio – Source : La Provence (21/03/2022)