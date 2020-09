OM : Payet révèle comment, et pourquoi Bielsa l’a écarté du groupe

Lors d’un documentaire consacré à Marcelo Bielsa diffusé sur RMC Sport, le milieu de terrain olympien Dimitri Payet est revenu sur sa relation avec le coach argentin. Il a notamment révélé pourquoi El Loco l’avait écarté du groupe juste avant la trêve hivernale.

RMC Sport a diffusé ce Lundi 21 Septembre 2020 un documentaire consacré à l’ancien coach de l’OM Marcelo Bielsa. Interrogé sur sa relation avec le coach argentin Dimitri Payet a raconté pourquoi l’actuel entraineur de Leeds l’avait envoyé en vacance avant les autre joueurs du groupe :

à l’entrainement, je n’avais pas le droit de faire un peu moins — Dimitri Payet

« Oui. Il y a une histoire lors d’un entraînement où j’en ai fait un peu moins, pour ne pas dire rien. C’est l’un de ses intendants qui met le feu aux poudres car sur la dernière action de l’entraînement, je fais un petit pont et je marque et l’intendant me félicite. C’est là où il pète les plombs: ‘Tu le félicites alors qu’il n’a rien fait de l’entraînement, il n’a fait que ça et tu le félicites!’ Il fait rentrer tout le monde aux vestiaires. On jouait le dimanche, on était le vendredi et il me dit: ‘Tu peux y aller, tu peux partir en vacances, on n’aura pas besoin de toi dimanche’. C’est fou mais c’est lui, et ça m’a fait une petite piqûre de rappel, même si j’étais très bon en match et que je faisais une super saison. Même là, à l’entrainement, je n’avais pas le droit de faire un peu moins. J’ai eu deux jours de vacances de plus. (Sourire.) » Dimitri Payet – Source : RMC Sport (21/09/2020)