OM : Payet se livre sur sa relation avec Sampaoli et sur la position qu’il préfère !

L’Olympique de Marseille a recruté Jorge Sampaoli au départ d’André Villas-Boas. Le coach argentin a trouvé la solution avec Dimitri Payet.

Sous les ordres de Villas-Boas et Rudi Garcia, Dimitri Payet a souvent évolué sur le côté gauche. Avec Jorge Sampaoli, le numéro 10 est positionné juste derrière l’attaquant et a une grosse liberté dans le jeu. Au micro de Téléfoot, l’international français s’est livré sur sa relation avec le nouveau coach.

J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée — PAYET

A LIRE AUSSI : OM : Payet bat un record de Ligue 1 !

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé. (…) J’ai toujours été un numéro 10. Même en évoluant coté gauche, je me trouvais régulièrement dans l’axe, je ne reste pas cantonné sur ma ligne comme un ailier. Derrière l’attaquant, au cœur du jeu, c’est ce que je préfère » Dimitri Payet – Source : Téléfoot (23/05/21)

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé »@dimpayet17 sur sa relation avec Jorge Sampaoli (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/yS2kBdFTff — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 23, 2021