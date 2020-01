OM : « Pelé, en difficulté au pied, intraitable sur penalty… »

L’OM a arraché sa qualification aux tirs au but face à Trélissac en 32e de finale de Coupe de France dimanche. Voici la note de Yohann Pelé…



André Villas-Boas avait décidé de se passer de Kamara et Amavi mais aussi de ne prendre aucun risque avec Mandanda et Sanson pour ce match face à Trélissac. Dans cette rencontre piège, l’OM a totalement raté son entame en encaissant un but gag dès les première secondes. Mené 1-0, les marseillais ont repris le contrôle du match et se sont offert plusieurs occasions avant d’égalisé par Payet. Les hommes d’AVB aurait dû prendre l’avantage avant la mi-temps, mais le portier périgourdin a été décisif. La seconde période a été bien plus terne tout comme les prolongations. Finalement, Pelé a été décisif dans la séance de tirs au but. Titulaire en l’absence de Mandanda, ménagé car légèrement blessé à la cheville, Yohann Pelé a une nouvelle fois affiché son manque de réaction et son jeu au pied défaillant en début de rencontre. Mais l’albatros a ensuite été sobre avant d’être décisif dans la séance des tirs au but.

La note de Yohann Pelé

5.5/10

son appréciation

En difficulté au pied, intraitable sur penalty… Il a commencé le match de la plus mauvaise des manières avec un temps de réaction de moule sur la passe en rentrait mal assurée de Sarr. Contré sur son dégagement, il offre l’ouverture du score à Trélissac. Il a ensuite assuré les affaire courantes, à savoir un seul arrêt à faire. Avant son moment: la séance des tirs au but. L’albatros a fait parler son envergure en stoppant deux penaltys des périgourdins. Monsieur penalty… Il en avait déjà stoppé un en décembre !